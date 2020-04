Hulp uit onverwachte hoek! Niemand minder dan Edin Dzeko biedt noodlijdend KV Oostende een helpende hand

Supportersfederatie Kustboys van KV Oostende en assistent-trainer Franck Berrier zamelen geld in ten voordele van de club. Zaterdag kregen ze hulp uit onverwachte hoek.

Niemand minder dan Edin Dzeko veilt een gedragen shirt. Het gaat om het exemplaar dat hij droeg tijdens het treffen tussen AS Roma en KAA Gent in de Europa in de Italiaanse hoofdstad. Een doelpunt scoorde hij er niet mee. Het shirt is gehandtekend en er staat nog een boodschap op: 'for KVO'.

Maar hoe komt Dzeko bij KV Oostende terecht? Wel, de link is niet ver te zoeken. De spits van AS Roma is net zoals hoofdtrainer Adnan Custovic een Bosniër. De twee speelden in 2007 zelfs nog samen in de nationale ploeg.

Wie wil bieden op het gedragen shirt van de topspits kan dat HIER doen.