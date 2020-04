Analyse Evenveel ambities als onzekerheden bij Antwerp

Een vierde plaats in de eindafrekening én een bekerfinale: het derde seizoen van Antwerp op het hoogste niveau is zeker geen slecht seizoen geweest. Maar er is ambitie naar (veel) meer en er zijn ook onzekerheden.

Coach & topschutter zijn einde contract Om te beginnen: Dieumerci Mbokani is einde contract deze zomer. En de ervaren spits van The Great Old liet dit seizoen zien nog steeds de magie te bezitten. Het is dan ook belangrijk voor Antwerp om de Gouden Stier toch langer aan zich proberen te binden. Mbokani wil een contract van twee jaar mét optie, Antwerp wil voorlopig zover niet gaan. En dan is er nog Laszlo Bölöni, die al aangaf vermoedelijk volgend jaar niet meer in Antwerp rond te lopen omdat zijn ambities niet helemaal overeen lijken te komen met die van de club. Met Preud'homme, Wilmots en Storck werden al mogelijke opvolgers genoeg genoemd. Veel onzekerheid Niet enkel Mbokani weet nog niet waar hij volgend seizoen aan toe is, dat is ook het geval voor vele andere spelers. De opties in de contracten van Baby en Teunckens werden niet gelicht, maar ook Bolat, Mirallas, Arslanagic, Defour en Opare weten nog niet wat er met hen zal gebeuren. En dan zijn er nog Zinho Gano en Wesley Hoedt. En het stadion? Rest de vraag: wat met het stadion? De Bosuil begint er steeds mooier uit te zien, tribune na tribune wordt momenteel opgeleverd. Mogelijk kan de club profiteren van het feit dat de Europese competities voorlopig ook stil liggen om alsnog Europees te kunnen spelen in het eigen stadion ...