De stille aftocht van Samir Nasri: "Verdwenen? Kompany hoort me dagelijks en ik wacht op een beslissing over de competitie"

Er werd bericht dat Samir Nasri van de radar zou zijn verdwenen bij Anderlecht en dat de club niets meer van hem hoorde. Niets is minder waar, liet de Fransman maandag verstaan.

Samir Nasri brak maandag de stilte met een gesprek op Instagram Live met een journalist van l'Équipe. Daarin had de gewezen international het over zijn situatie bij Anderlecht. "Ik heb zin om een tirade af te steken omdat men beweert dat ik verdwenen ben", aldus Nasri.

Wat volgend seizoen betreft zullen we wel zien.

"Men zegt dat ik niet train, maar dat is niet correct. Ik praat met de clubarts en ook dagelijks met Vincent Kompany", ging hij verder. Nasri is niet in België, maar onderhoudt zijn conditie in Dubai.

"Ik wacht af wat er beslist zal worden over de Belgische competitie, of er play-offs zullen zijn of niet. Wat volgend seizoen betreft zullen we wel zien", besloot Nasri. De kans dat hij volgend seizoen nog voor RSCA uitkomt is klein. De club moet op loonkosten besparen en op dat vlak is de blessuregevoelige grootverdiener een te groot risico.