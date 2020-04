OHL-doelman Laurent Henkinet wordt het hof gemaakt door club uit de G5

Laurent Henkinet heeft er een solide seizoen opzitten bij Oud-Heverlee Leuven. De 21-jarige keeper speelde een bijzonder sterke heenmatch in de promotiefinale en kan nu rekenen op de interesse van een club uit de G5.

"De promotiefinale had al in een beslissende plooi kunnen liggen", schreven we anderhalve maand geleden na de prestatie van Laurent Henkinet in de promotiefinale tegen Beerschot. De goalie kan terugblikken op een goed seizoen en kan nu ook rekenen op interesse van hoger af.

Standard zou volgens Het Nieuwsblad gecharmeerd zijn door de sluitpost van Oud-Heverlee Leuven. De Rouches hebben nog iemand nodig die de concurrentie kan aangaan met Arnaud Bodart, dit seizoen steevast titularis. Jean-Francois Gillet moet de derde doelman voor volgend seizoen worden. Milinkovic-Savic voldeed niet aan de verwachtingen en vertrekt.

Het is maar de vraag of Henkinet het ziet zitten om tweede doelman te worden. Als jonge doelman lag hij al een paar jaar onder contract bij de Luikse club.