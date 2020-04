Talenten die deze zomer een transfer kunnen maken: superbod op Kylian Mbappé?

Deze week bekijken we elke dag een toptalent die deze zomer een mooie transfer kan maken. Vandaag is het de beurt aan Kylian Mbappé. De Franse superster kan rekenen op interesse van Real Madrid.

Mbappé is een fenomeen. Hij wordt misschien wel gezien als de meest talentvolle speler ter wereld. Hij speelt al enkele jaren op een zeer hoog niveau in de Ligue 1 (bij AS Monaco en PSG), maar deze zomer zou hij een mooie transfer kunnen maken.



Volgens verschillende media kan hij namelijk rekenen op interesse van Real Madrid. De Madrilenen zouden tussen de 150 en de 200 miljoen euro moeten betalen voor de Franse superster. Een transfer lijkt dichtbij, maar dan ook weer zo veraf.

Coronavirus

Het heeft natuurlijk te maken met het coronavirus. Een transfer bleek zelfs al in kannen en kruiken te zijn, maar het virus strooide roet in het eten. Real Madrid heeft nu minder financiële middelen, maar de transfersom van Mbappé zou nu ook met 40 miljoen euro kunnen dalen.

Het is dus nog niet duidelijk wat er zal gebeuren met Mbappé, maar het belooft ongetwijfeld een spannende zomer te worden voor Real Madrid en PSG.