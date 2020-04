Mazzu geeft aan wat hij anders zou doen als hij het verhaal bij Genk mocht overdoen

Felice Mazzu wil volgend seizoen weer op de bank bij een eersteklasser zitten. Of anders wordt het terug naar het onderwijs, want zijn loopbaanonderbreking van vijf jaar is afgelopen. Hij wou wel nog eens terugkomen op zijn bewogen periode bij Genk.

Mazzu ziet ook dat het puntenaantal van Genk in de lijn ligt van wat hij had gepresteerd met de ploeg. Al zou hij het nu wel iets anders doen. "Ik zou bij mijn komst naar Genk veel meer de nadruk gelegd hebben op mijn spelprincipes", geeft hij toe in S/V Magazine. "Ik heb misschien mijn ideeën te veel laten leiden door een zekere continuïteit met de ploeg die kampioen geworden was. Ik wilde niet alles wat de spelers het vorige seizoen geleerd hadden, overboord gooien. Niet dat ik dat niet durfde, het was gewoon het resultaat van een denkoefening samen met de hele staf." Al deed hij met Charleroi ongeveer hetzelfde als wat Clement met Genk deed vorig seizoen. "Ja, exact. Als ik erover nadenk, geloof ik ook niet dat het probleem bij de beschikbare spelers of de spelfilosofie lag. Er speelden verschillende factoren een rol. De kern stelde zich vragen over de toekomst, er moeste nieuwe spelers worden geïntegreerd, enzovoort."