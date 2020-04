Zorgen Antwerp, Genk en Anderlecht voor bom onder competitie? 'Ze hebben nog één bondgenoot nodig'

De Algemene Vergadering die zal beslissen over het al dan niet stopzetten van de competitie werd al meermaals uitgesteld. Maandag zal ze effectief doorgaan, maar dan zonder te beslissen over die cruciale vraag.

Het geeft Antwerp, Anderlecht en Genk nog tijd om een bondgenoot te zoeken.Als de competitie wordt stopgezet zouden de drie clubs erbij gebaat zijn dat de huidige stand niet wordt gezien als definitief klassement. De drie clubs willen ook verder voetballen en er zit nog een (beter) Europees ticket in.

Nog één stem

Om over dat definitief klassement te beslissen is in de AV 80% van de stemmen nodig. Momenteel zijn er in totaal 44 stemmen en Antwerp (2), Genk en Anderlecht (allebei 3) komen aan 8 stemmen. Met nog een stem zouden ze volgens Het Laatste Nieuws ervoor kunnen zorgen dat het huidige klassement straks niet de eindstand is.

Moest het zo ver komen is er nog wel de eis van de UEFA. Die zegt dat er na stopzetting gekeken moet worden naar de sportieve verdiensten van dit seizoen.