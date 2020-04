Geen play-offs meer dit jaar? "Dan verwacht meerderheid van Belgische fans een compensatie"

Veel fans beschikken al over een abonnement voor de play-offs, maar het is alles behalve zeker of die nog zullen doorgaan. Is dat niet het geval, dan verwacht meer dan de helft van de fans een compensatie.

Belgian Supporters, de overkoepelende vereniging van de Belgische supportersclubs, deed een enquête bij fans met de vraag of ze een compensatie wilden voor wedstrijden in de play-offs waarvoor ze al betaald hebben, maar die (waarschijnlijk) niet zullen doorgaan. Veel clubs verkochten al abonnementen voor de play-offs (nieuw of in het begin van het seizoen als een totaalpakket). Bij Het Laatste Nieuws vertelde de voorzitter van Belgian Supporters dat 60% een compensatie verwacht als de PO's niet zullen doorgaan. 65% wil een verminderde abonnementskost voor volgend seizoen, 15% een vergoeding in tegoedbonnen, en 15% een terugbetaling.