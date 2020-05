Mondmaskers van Anderlecht vliegen de deur uit

Anderlecht is een van de Belgische clubs die mondmaskers aan de fan brengt en de verkoop gaat razend snel.

Sporting Anderlecht deelde zaterdag mee dat het al 15.000 mondmaskers heeft verkocht. De maskers worden per pakketje met drie verschillende maskers verkocht en per pakket gaat er drie euro naar het nabij gelegen J. Bracopsziekenhuis in Anderlecht. Vanaf 4 mei zijn mondmaskers verplicht op het openbaar vervoer en in het secundair onderwijs. Met de mondmaskers draagt RSCA een steentje bij aan de volksgezondheid, de fanbeleving en het goede doel. Drie vliegen in één klap.