Opmerkelijk: Anderlecht geeft spelers heel korte vakantie, Standard veel langer

Nu er een beslissing is gevallen en het seizoen gedaan is, kunnen de clubs beginnen nadenken hoe ze het volgend seizoen gaan voorbereiden. Bij Anderlecht en Standard is die beslissing al genomen.

Anderlecht geeft zijn spelers een korte zomervakantie. Ze gaan blijven trainen tot eind mei om de spelers al fysiek voor te bereiden op volgend seizoen en dan mag er 14 dagen de riem af. Op 15 juni beginnen ze dan de voorbereiding op volgend seizoen, weet Het Nieuwsblad. Standard is niet van plan zo lang nog te trainen. Op 9 mei is het gedaan en daarna wordt er ook hernomen op 15 juni. Dat zijn dus vijf weken vakantie voor de spelers.