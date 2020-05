"We hadden ons nog kunnen handhaven op die laatste speeldag": Waasland-Beveren leeft op hoop om niet te degraderen uit 1A

Waasland-Beveren weet nog niet waar het aan toe is voor volgend seizoen. De aangeduide werkgroep van de Pro League kan beslissen dat de club degradeert, maar ook dat ze in 1A blijft.

Waasland-Beveren is door de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad niet meer in staat om speeldag 30 van de Jupiler Pro League af te werken. Daarop hadden ze nog een kansje om over KV Oostende te wippen en de degradatie naar 1B af te wenden. Dat kansje is er niet meer.

Daam Foulon bereidt zich voor op 1A

De club blijft dus de rode lantaarn behouden, maar houdt dat ook degradatie in. In Nederland werd er beslist om geen degradanten aan te duiden, in Frankrijk wel. Wat de Pro League straks gaat beslissen is momenteel nog koffiedik kijken.

"Oké, we hebben geen goed seizoen gespeeld, maar ik bereid me voor op een seizoen in 1A. Aangezien de competitie niet volledig is afgewerkt, is er ook geen echt eindklassement. We hadden ons nog kunnen handhaven op die laatste speeldag", reageerde Daam Foulon van Waasland-Beveren op de beslissing van de Veiligheidsraad bij Gazet van Antwerpen.