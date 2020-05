Gemiddelde van 29 spelers per club wordt verleden tijd: Standard is niet de enige die zal moeten afslanken

Heeft Standard de trend gezet? Vandaag verbraken de Rouches 'in onderling overleg' de contracten van Orlando Sa en Pedro Cavanda. De afslanking is begonnen in Luik. En ze zullen zeker niet de enigen zijn.

Weet u dat er dit seizoen 466 profspelers bij de 16 1A-clubs aangesloten zijn? We gebruiken het woord 'aangesloten', want 'actief' zijn ze niet allemaal. Dat is een gemiddelde van 29 (!) kernspelers per club. We durven nu al voorspellen dat dat aantal volgend seizoen een pak lager gaat liggen.

Anderlecht en Cercle Brugge trekken de kop met 34 spelers, Antwerp en STVV hebben er 33. Standard had er 30, maar dat aantal slinkt dus al. De clubs die Europees spelen zullen waarschijnlijk wel een kern rond de 25 houden, maar door de financiële realiteit die de coronacrisis heeft blootgelegd, zal de rest toch serieus moeten inkrimpen.

Gouden tijd voor jeugdspelers?

De eindecontractspelers voelen de bui waarschijnlijk al hangen. Maar ook in Anderlecht moeten ze dringend puin ruimen. Dat aantal van 34 kan immers met 17 oplopen als alle uitgeleende spelers terugkeren. Pijnlijk! Want hun contracten zijn ook niet van de minste. Daarom dat er redelijk veel paniek is in de bestuurskamers. Zonder inkomsten kunnen ze dat allemaal niet blijven dragen.

Clubs als Waasland-Beveren (29), KV Kortrijk (27) en Eupen (29) zijn eigenlijk ook te zwaar beladen. Er komt een grote kuis, zoveel is zeker. Voor de jeugdspelers breekt er mogelijk wel een gouden tijd aan, want de clubs zullen verplicht zijn naar hun eigen jeugdwerking te kijken. Het zal misschien het niveau wat laten zakken, maar wie weet is het op de lange duur wel de redding van het Belgisch voetbal...