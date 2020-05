Vijf wissels en geen VAR: het voetbal kan er straks helemaal anders gaan uitzien

Het IFAB, International Football Association Board, heeft een opmerkelijke aanpassing van de regels goedgekeurd die er onder meer voor zorgt dat er tijdens een wedstrijd vijf wissels zullen mogen doorgevoerd worden.

De FIFA geeft aan de IFAB gevraagd om de regels tijdelijk aan te passen om zo overbelasting te vermijden op de spelers na een dergelijke lange stopzetting van de competitie, en met veel wedstrijden op korte termijn in het vooruitzicht.

Zo zullen er vijf wissels toegestaan worden per ploeg in een wedstrijd. Deze moeten wel in drie keer doorgevoerd worden, om spelbederf te voorkomen.

Daarnaast geeft de IFAB ook de mogelijkheid aan de competities om te stoppen met het gebruikmaken van de VAR voor de rest van de competitie. De beslissingen worden niet van bovenaf opgelegd en kunnen door de hervattende competities zelf gekozen worden. Tevens gelden de nieuwe optionele regels enkel voor de rest van de huidige competitie (2019-2020).