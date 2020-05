Peter Croonen wenst Waasland-Beveren veel sterkte en steun: "Niet de manier waarop je als club wil degraderen"

Er werden vandaag enkele belangrijke beslissingen genomen op de Algemene Vergadering van de Pro League. Eén van de belangrijkste zaken is natuurlijk het feit dat Waasland-Beveren zakt naar 1B.

Peter Croonen, de voorzitter van de Pro League, zit in met Waasland-Beveren. "Ik wens hen heel veel sterkte en steun voor het jaar dat hen nu te wachten staat in 1B. Hopelijk zijn ze snel opnieuw in 1A te zien", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.

Volgens Croonen was er echter geen uitweg. "Het is niet de manier waarop je wil degraderen uit 1A, Maar door de omstandigheden kon het niet anders," legde de voorzitter van de Pro League uit.