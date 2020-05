Waasland-Beveren is furieus: "Flagrante schending van reglementen, we stappen naar de rechtbank"

Op de Algemene Vergadering van de Pro League werd besloten om het klassement na 29 speeldagen als eindstand te erkennen en dus Waasland-Beveren aan te duiden als degradant. Uiteraard zijn ze daar in Beveren niet mee gediend: de Waaslanders stappen naar de rechtbank.

Clubwoordvoerder Martijn De Jonghe reageerde kort bij Belga. "Wij blijven strijdvaardig en zullen de komende dagen intern bekijken hoe we dit kunnen aanvechten". Wat meteen duidelijk maakt dat Waasland-Beveren zich zomaar niet bij de zaken zal neerleggen.

In een eerste reactie van de club bij Het Laatste Nieuws is de woede in het Waaslandse kamp goed merkbaar. "Wij stappen naar de rechtbank. Dit is een flagrante schending van de reglementen en statuten", klinkt het. "Wij gaan al onze middelen uitputten."

Voorbehoud aangetekend

Waasland-Beveren heeft alvast voorbehoud aangetekend tegen de beslissing van de Pro League. Dat deden overigens ook Beerschot, OHL en Excelsior Virton.