Zoveelste vertrek bij Anderlecht liep anders dan verwacht: "Ze hebben mij niet ontslagen, ik ben zelf vertrokken"

Bij Anderlecht vertrokken de afgelopen maanden heel wat namen. Zo werden Pär Zetterberg, Simon Davies en Max De Jong aan de kant geschoven. Ook Daniël Renders vertrekt bij de club, maar benadrukt dat er van een ontslag geen sprake was.

Renders was 20 jaar actief bij de club, maar nu komt er toch een einde aan de samenwerking. "Ik had graag nog gebleven, maar het voorstel dat ik kreeg was niet voldoende. Ik ga dan maar op pensioen, zoals gepland was."

Ondanks de geruchten over een ontslag wil Renders benadrukken dat hij zelf ervoor koos om Anderlecht te verlaten. "Ik ben niet ontslagen door Anderlecht. Ik heb een goede band met Marc Coucke en verlaat Anderlecht met opgeheven hoofd. Ik heb geen rancune ten op zichte van Anderlecht, enkel groot respect."

De ancien was lang assistent-coach, maar moest in 2012 door een trombose een stapje opzij zetten. Door de jaren heen werkte hij samen met onder andere Franky Vercauteren en Ariël Jacobs.

Renders is dan ook enorm trots op zijn staat van dienst. "Het belangrijkste voor mij is dat ik altijd discreet ben geweest en mijn plek heb gekend. Ik kan zelfs na veertig jaar nog iedereen recht in de ogen kijken. Dat is een uitzondering in het hedendaagse voetbal."