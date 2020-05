Mignolet geeft ploegmaat Vanaken het nakijken in de Container Cup

Simon Mignolet was maandag te gast in de Container Cup. De sterke keeper van Club Brugge werd zevende. Thibau Nys, die voor hem aan de beurt was, deed het wel nog wat beter met een vijfde plaats.

Thibau Nys begon eraan met de beste tijd op de 1.500 meter lopen. Hij deed zelfs 11 seconden beter dan Oliver Naesen met 4'29". Mignolet maakte meteen indruk op het loopnummer, waarop hij beter deed dan zijn ploeggenoog Hans Vanaken. Ook de monkey bars en het golfen ging hem goed af. Overall deed hij het heel goed, want ook in het fietsen viel hij niet uit de toon. Sterke prestatie! "Ik heb de eer van de doelmannen hoog gehouden", knipoogde hij achteraf.