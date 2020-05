Simon Mignolet vanavond te zien in De Container Cup: "Fitter dan tijdens het seizoen"

Simon Mignolet is vanavond te bewonderen in De Container Cup. De doelman van Club Brugge voelt zich er alvast klaar voor en kijkt er naar uit om de tijd van ploegmaat Hans Vanaken te kloppen.

Simon Mignolet zit dan wel al twee maanden in lockdown, fysiek staat hij er daarom niet slechter voor. "Sterker nog, ik denk dat ik er beter voor sta dan tijdens het seizoen. Ik was verplicht om mijn conditie op mijn eentje te onderhouden en tijdens het seizoen hecht je net iets meer belang aan ballen pakken op training."

Ploegmaats Hans Vanaken behaalde geen al te best resultaat, maar dat schrikt Mignolet niet af. "Als ik ergens aan meedoe, dan is het om te winnen. Ik ben wel benieuwd naar hoe ik het ga doen tegenover al die andere grote namen uit de Belgische sport. Dat is ook de reden geweest dat ik heb toegezegd om mee te doen."

Of een voetballer De Container Cup kan winnen, dat weet de doelman nog niet zeker. "Individuele sporters zullen hier altijd wel een streepje voor hebben, denk ik. Ze kunnen dieper gaan en zijn het meer gewoon hun grenzen te verleggen. Ploegsporters moeten het meer hebben van tactiek.

Of Mignolet het straks beter doet dan Vanaken kan u vanavond zien om 20u00 op VIER.