🎥 Een jaar geleden zette dit filmpje de wereld van elke Anderlecht-fan op zijn kop

Vandaag een jaar geleden werd het aangekondigd: The Prince is back. Waarschijnlijk is het zo'n moment waarvan elke Anderlecht-fan nog weet wat hij aan het doen was wanneer hij het nieuws kreeg.

De sociale media van Anderlecht pakten uit met een knap gemaakt filmpje, dat binnen het uur al 1,5 miljoen keer bekeken was. Anderlecht speelde in de namiddag op het veld van AA Gent, maar die match leek er op dat moment niet meer toe te doen. Alles stond in het teken van Vince the Prince. BREAKING NEWS: #Theprinceisback. #COYM #RSCA. Stay tuned pic.twitter.com/pcb7A7pzd5 — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) May 19, 2019