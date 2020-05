Derde keer, goede keer: Dieumerci Mbokani gekroond tot Gouden Stier

Dieumerci Mbokani mag juichen, want de Congolese spits is verkozen tot Gouden Stier. Mbokani bleef zo nipt Jonathan David voor, die wel evenveel scoorde.

Beide heren scoorde afgelopen seizoen 18 keer. Jonathan David had zelfs minder minuten nodig dan Dieumerci Mbokani, 2.101 tegenover 2.507. Toch gaat de spits van Antwerp met de trofee aan de haal.

Het reglement zegt dat bij een gelijke stand er eerst naar het aantal doelpunten buitenshuis gekeken wordt. Daarin moet David met vijf doelpunten nipt de duimen leggen tegen de zes doelpunten van Mbokani.

Het is de eerste keer dat Mbokani de Gouden Stier wint in de Jupiler Pro League. Hij werd al twee keer tweede. Eerst achter Jaime Ruiz, daarna achter Carlos Bacca. Maar derde keer, goede keer dus. Het is nog niet zeker of Mbokani de trofee al kan ontvangen.

Met een individuele trofee achter zijn naam kan Mbokani een extra troef op tafel leggen tijdens de onderhandelingen. De spits wordt gelinkt aan een vertrek, maar is wel bereid te blijven. Tegen de juiste voorwaarden, weliswaar.

Zijn doelpunten werden in het Bosuilstadion gevierd met het volgende lied: