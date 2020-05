Club Brugge-goudhaantje wil vertrekken, maar blauw-zwart vraagt 20 miljoen

Club Brugge weet dat het moeilijk zal worden om Emmanuel Dennis te houden. De aanvaller heeft het clubbestuur laten weten dat hij wil vertrekken. Maar hij moet wel opbrengen...

De 22-jarige Nigeriaan meent klaar te zijn voor de volgende stap in zijn carrière en heeft zijn transferwens bekend gemaakt, schrijft Het Nieuwsblad. Club is bereid om mee te werken, maar dan wel aan hun voorwaarden. Club zou naar verluidt mikken op 20 miljoen euro.

Door de coronacrisis zou dat wel eens kunnen tegenvallen, maar aan de andere kant was er al veel interesse voor de flankaanvaller. Zo was er deze week nog te lezen in de Engelse media dat Arsenal aan hem denkt. Er zijn echter nog Premier League-ploegen geïnteresseerd.