'Antwerp zet vol in op Leko en assistenten, wat zijn de gevolgen voor Wim De Decker?'

Antwerp zoekt een nieuwe coach en Ivan Leko zoekt een nieuwe club. Wordt de Kroaat de opvolger van Laszlo Bölöni bij de oudste voetbalclub van België?

Antwerp gaat vol voor Ivan Leko. Die informatie geeft Het Laatste Nieuws woensdagochtend. De eerste gesprekken tussen de Kroaat en de Great Old zouden al gevoerd zijn, maar een akkoord is er nog niet.

Kampioenenmaker

Leko is toe aan een nieuwe trainersfunctie na zijn ontslag bij Al Ain eind 2019. In 2018 veroverde hij de titel met Club Brugge en in het verleden was hij ook aan de slag bij STVV en OH Leuven. Hij kan met andere woorden de nodige adelbrieven voorleggen bij het ambitieuze Antwerp, waar ze elk jaar beter willen doen.

Naast Leko zou de club ook aan Rudi Cossey en Edward Still denken als assistent-trainers. Die rol had het duo ook aan de zijde van Leko bij Club Brugge. Wat er bij hun eventuele komst zou gebeuren met Wim De Decker, de huidige T2 en de man die Antwerp in 2017 naar 1A loodste, is onduidelijk.