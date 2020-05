Edward Still zei neen tegen Anderlecht en kan voor concurrent kiezen

In april ontving Edward Still een aanbod van RSC Anderlecht om in de technische staf een functie als assistent op zich te nemen. Nu is een tweede Belgische club geïnteresseerd in de voormalige assistent van Ivan Leko.

Edward Still heeft het voorstel van Anderlecht afgewezen, weet la Dernière Heure. De voormalige assistent van Ivan Leko bij Club Brugge had interesse in het project dat Vincent Kompany uitstippelt bij de Brusselaars, maar de financiële verwachtingen van Still lagen hoger. Naast T3 had de 29-jarige Brit ook videoanalist kunnen worden bij Anderlecht. Ondertussen wordt Ivan Leko door Het Laatste Nieuws gelinkt aan Antwerp. Er waren zelfs al gesprekken tussen de Kroaat en het bestuur van de Great Old. Volgens de krant is er op de Bosuil ook plaats voor Rudi Cossey en Edward Still, de voormalige assistenten van Leko bij blauw-zwart.