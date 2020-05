Vanhaezebrouck lyrisch over Antwerp: "Place to be als trainer" en "Ze worden de grootste uitdager van Club Brugge"

Hein Vanhaezebrouck kijkt naar Antwerp om Club Brugge de komende jaren het vuur aan de schenen te leggen. De analist ziet dat er op de Bosuil het interessantste project in het Belgisch voetbal zich aan het ontwikkelen is.

Vanhaezebrouck hoopt er zelfs aan de slag te gaan. "Eerlijk gezegd: Antwerp is een club die mij wel aanspreekt. Een voorzitter met ambitie en middelen, een sportief directeur met connecties en kennis van zaken, een ongelofelijk publiek dat alleen maar groeit: het is dé place to be. Ik was net als veel trainers graag in zo'n project gestapt, maar door die medische ingreep die ik nog moet ondergaan, zal ik komende zomer geen kandidaat zijn. Misschien is het iets voor later, who knows", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Het stadion zal straks kunnen concurreren met het nieuwe van Club, meent hij ook. "Ook op sportief vlak kijk ik naar Antwerp om tegengas te geven. Gent is de nummer twee van België geworden, maar zit misschien wel aan zijn limieten, en ook Anderlecht en Standard hebben het steeds moeilijker om Club bij te houden. Ik verwacht dat Antwerp, waar de limieten veel hoger liggen, over enkele jaren de grote uitdager van Club wordt."