Gent troefde andere eersteklasser af in strijd om Botaka, die legt uit wat de doorslag gaf

KAA Gent heeft zijn tweede zomertransfer beet. Na Davy Roef zette ook Jordan Botaka zijn kribbel in de Arteveldestad.

De Buffalo's waren nochtans niet de enige geïnteresseerde partij in de flankverdediger. Ook KAS Eupen had Jordan Botaka er graag bij gehad. Uiteindelijk ontving Sint-Truiden 600.000 euro voor zijn aanvoerder.

Bij Het Belang van Limburg legt Botaka uit waarom zijn keuze op Gent viel. "Geen enkele club in België biedt je zoveel toenadering als AA Gent. Louwagie, De Witte, ze belden me allemaal en straalden allemaal evenveel overtuiging uit. Eupen drong inderdaad ook aan, maar het Gent-verhaal speelde al sinds januari,want in de winter hadden ze al volop interesse."

"Ik weet niet exact waarom de transfer toen niet doorging", gaat hij verder. "Het had gemogen, want na het vertrek van Marc Brys bij STVV was er iets gebroken voor mij in Limburg. Hoe graag ik er ook was. Maar na drie seizoenen bleek het verhaal op", besluit de Congolese international.