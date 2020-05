Leko is binnen voor Antwerp, maar wat met de positie van T2?

Het heeft niet lang geduurd voor Antwerp om een opvolger aan te duiden na het vertrek van Laszlo Bölöni. Maar komt er ook een nieuwe T2 naar de Hel van Deurne-Noord, of blijft alles bij het oude?

Als alles bij het oude blijft, dan is Wim De Decker volgend seizoen de assistent-trainer van Ivan Leko. Hij heeft natuurlijk enkele troeven. In 2017 loodste hij de Great Old naar promotie, waardoor hij van een onsterfelijke status geniet op de Bosuil. Sindsdien was hij assistent van Laszlo Bölöni, dus hij kent de groep en persoonlijkheden als geen ander.

Maar misschien komen er op aanvraag van Leko andere assistenten naar de oudste club van het land. Bijvoorbeeld Rudi Cossey en Edward Still. Met hen pakte de Kroaat in 2018 de titel met Club Brugge. Volgens Gazet van Antwerpen hoopt Leko dat hij het duo kan meebrengen naar Antwerpen. Still sloeg de voorbije weken nog een aanbod van Anderlecht af.

De krant meldt ook dat Vedran Runje langer bij de club blijft. Hij was onder Bölöni keeperstrainer en was in het verleden zelfs nog een ploegmaat van Leko.