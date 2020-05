Straffe uitspraak: "Club Brugge heeft de beste jeugdwerking van België"

Club Brugge wil zijn A-ploeg straks stofferen met talent dat uit de eigen jeugdacademie komt. Assistent-coach Carl Hoefkens legt uit hoe het er daar aantoe gaat.

Hoefkens is ook niet verlegen om een straffe uitspraak. "We beschikken momenteel over de beste jeugdwerking van België", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen. "Onze jeugdspelers hebben niet de ambitie om de A-kern van Club te halen, wel om Champions League met Club te spelen. Dat is een groot verschil."

Bij Club werken ze ook aan het mentale, de kinderen leren omgaan met ontgoochelingen. "Soms schuiven we spelers door naar een hogere leeftijdsgroep om ze dan zonder waarschuwing en ongeacht hun prestaties terug te schuiven. Net zoals dat kan gebeuren wanneer ze van de beloften de overstap naar de A-kern maken. Wie daar niet mee om kan, maakt geen progressie meer. Kan een speler het opbrengen om opnieuw een voorbeeldfunctie op te nemen tussen spelers die hij misschien al als minderwaardig beschouwde?"