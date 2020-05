Philippe Clement gelooft dat Club Brugge twee belangrijke troeven in de hand heeft aankomende transferperiode

Het sterke seizoen van Club Brugge werd beloond met de titel en zo kunnen ze bij de club nu al vooruitkijken naar volgend seizoen.

Maar eerst de transferperiode doorkomen. Bij Club Brugge worden enkele sterkhouders gelinkt aan een vertrek, maar de club staat sterk in hun schoenen. Dat is toch de mening van Philippe Clement, die aan Sudpresse vertelt over twee immens belangrijke troeven te beschikken aankomende zomer.

"Eerst en vooral hoeven we niet te verkopen. We hebben het afgelopen jaar financieel goed geboerd", waarmee Clement doelt op het geld dat komt uit de Champions League en de verkoop van spelers zoals Wesley.

Club Brugge zal Dennis en DIatta niet tegenhouden bij een mooi bod, maar het moet de twee smaakmakers niet verplicht verkopen. Een grote troef dus volgens de coach.

"Daarnaast hebben we ook niemand extra nodig. We moeten ons misschien op een of twee posities versterken. En vervangers zoeken als een sterkhouder vertrekt", geeft Clement aan als tweede troef.

Het klopt dat Club Brugge ondanks de coronacrisis er financieel goed voor staat. De club zal zo misschien nog wel kunnen profiteren van de financiele situatie van andere clubs.

Al zal Club Brugge wel moeten rekening houden een langere transferperiode. "Als dat zo is, dan gaan er veel gek worden. Ik word nu al gek tijdens de laatste week van augustus en nu zou ik me nog 1,5 maand langer rustig moeten houden."