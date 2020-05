Clinton Mata putte nieuwe ambities uit confrontatie met Real Madrid: "Wat Hazard tegen me zei gaf me vleugels"

Clinton Mata heeft er een ijzersterk seizoen opzitten bij Club Brugge. Niet alleen in de Belgische competitie was de tot verdediger omgeschoolde rechterflankspeler outstanding, bij momenten ook in de Champions League.

Net zoals de rest van Club Brugge steeg hij in het Bernabéustadion boven zich uit. Hij blikt dan ook zeer graag terug op die confrontatie tegen Real Madrid. "Ik speelde zoals het heel team die dag: zonder complexen en zo hoog mogelijk", legde Clinton Mata uit bij l'Avenir. Eden Hazard was die avond zijn rechtstreekse tegenstander. "Mijn eerste duel met hem gaf meteen vertrouwen. 'Blesseer me niet hé, frère (broer, nvdr.)', zei hij me en dat gaf me vleugels voor het vervolg", ging de Angolees verder. Club kwam met 0-2 voor, maar moest achteraf tevreden zijn met een 2-2 gelijkspel. "Die dag merkte ik dat er profvoetballers zijn en dan nog de spelers die erboven uit steken. Een Benzema bijvoorbeeld. Na 70 minuten besef je pas waarom die kerels sterren zijn", legde hij uit. Door die match legde Mata zichzelf ook nieuwe ambities op. "Die match heeft me nog meer goesting gegeven. Sindsdien droom ik ervan om ooit uit te komen voor de top-8 in Europa", besloot hij.