BREAKING: OHL en Beerschot leggen locatie en datum vast voor terugmatch promotiefinale

Er is een beslissing gevallen over de terugwedstrijd in de promotiefinale tussen Oud-Heverlee Leuven en Beerschot. Alle partijen zijn bereid om de partij begin augustus te laten doorgaan.

Op zaterdag 1 of zondag 2 augustus weten we wie de zestiende ploeg in de Jupiler Pro League wordt. Dan spelen Oud-Heverleen Leuven en Beerschot de terugmatch van hun promotiefinale. Dat hebben alle betrokken partijen beslist.

Thuishaven van OHL

De heenmatch in het Kiel eindigde op 1-0 in het voordeel van de Antwerpenaren. De terugmatch zal doorgaan aan Den Dreef, de thuishaven van OHL. Er waren al geruchten om de match vroeger af te werken en op een andere locatie, maar nu is er dus duidelijkheid.

Er moet wel aan enkele voorwaarden worden voldaan. "De wedstrijd wordt niet verboden door de federale overheid. Alle voorwaarden ter voorkoming van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus worden nageleefd. De veiligheid in en rond het stadion kan gegarandeerd worden. De betrokken clubs roepen de supporters op om zich aan de geldende gezondheids- en veiligheidsvoorschriften te houden", somde Beerschot de voorwaarden op op de eigen webstek.