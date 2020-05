Antwerp-bestuur tevreden, maar toch gaan ze dure optie van aanvaller niet lichten

Antwerp gaat vanaf zondag verdere knopen beginnen doorhakken, maar voor twee spelers is het wel al duidelijk dat ze niet meteen meer een toekomst op de Bosuil hebben wegens veel te duur.

In die categorie valt Zinho Gano. De boomlange aanvaller werd gehuurd van KRC Genk, maar zijn aankoopoptie bedraagt 1,7 miljoen euro. Veel te duur voor een jongen die - al was het bestuur er wel tevreden over - slechts 300 minuten kon spelen en twee keer scoorde. Als Genk, waar hij nog een contract heeft van twee seizoenen, hem weer wil verhuren, zouden ze wel nog geïnteresseerd zijn, weet GvA.

Wie zeker Antwerp verlaat is Wesley Hoedt. De aankoopoptie van de Nederlandse verdediger is zo'n 8 miljoen euro en hij wil weer hogerop. Daarom is het een optie om zoveel geld op tafel te leggen.