Ivan Leko en twee nieuwkomers voorgesteld op de Bosuil: "Dit is het begin van iets moois"

Antwerp heeft donderdagmiddag zijn nieuwe technische staf voorgesteld. Hoofdtrainer Ivan Leko brengt assistenten Edward Still en Rudy Cossey mee. General manager Sven Jaecques bedankte Wim De Decker en Laszlo Bölöni voor het geleverde werk.

Stap 1 en 2 heeft Antwerp genomen sinds de komst van Paul Gheysens: naar eerste klasse gaan en daar een stabiele club worden. Ivan Leko moet voor stap 3 zorgen: vers zilverwerk in de trofeeënkast aanleveren.

"Er is de voorbije drie jaar uitstekend werk geleverd door de club en door Laszlo Bölöni en ik geloof dat er nog ruimte is om fantastische dingen te verwezenlijken. Dit is het begin van iets moois", steekt Ivan Leko van wel op zijn allereerste persconferentie in het Bosuilstadion.

Ivan Leko brengt assistenten mee

De komst van Ivan Leko betekent ook het afscheid van Wim De Decker en de intrede van twee nieuwe assistenten: Rudy Cossey en Edward Still, het duo waar hij in Club Brugge prijzen mee pakte.

"Ik ben heel blij met deze staf en ik wil benadrukken dat het niet om het werk van 1 man zal gaan. Iedereen draagt bij tot het succes van deze club, gaande van het poetspersoneel tot de voorzitter."

Die voorzitter, Luciano D'onofrio, heeft overigens niet veel tijd nodig gehad om de Kroaat te overtuigen. "Al van bij de eerste contacten met Sven en Luciano (Jaecques en D'onofrio, nvdr.) had ik een goed gevoel en in voetbal is niets belangrijker dan een goed gevoel", voegt hij er nog aan toe.