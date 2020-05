Thorup legt zich neer bij vertrek Jonathan David: "Aanvaarden dat zo'n speler naar een grotere club trekt"

Jess Thorup kijkt tevreden terug op het seizoen. Met Gent werd de Deense coach tweede en dat heeft het vooral te danken aan hun goudhaantje, Jonathan David.

David gaf zelf al aan klaar te zijn voor de volgende stap en droomde openlijk van de Bundesliga, waar hij zijn maatje Alphonso Davies zou tegenkomen. Daarover las u al meer HIER.

Zijn coach Jess Thorup hoopt dat David nog een jaartje blijft, maar snapt ook wel dat de Canadees zo stilaan onhoudbaar wordt. "Op een bepaald punt moet je aanvaarden dat zo'n speler naar een grotere club wil. Jonathan is een speciaal talent. Ik hoop dat hij nog een jaartje blijft. Hopelijk halen we Champions League-voetbal, dat kan helpen in zijn beslissing", vertelde Thorup aan Het Laatste Nieuws.

David groeide in een mum van tijd uit tot sterkhouder bij AA Gent. Ook Thorup was meteen onder de indruk van de Canadees. "De manier waarop hij zich ontwikkeld heeft en hoe snel hij zich heeft aangepast aan onze manier van spelen toont wat voor een speciale speler hij is."

Of Thorup zelf nog lang aan de slag zal zijn bij Gent, weet de Deen nog niet. "Voorlopig zijn er nog geen gesprekken gevoerd. Maar ik leef in het heden. Ik wil weten wat er vandaag, morgen of deze week op het programma staat. Niet volgend jaar. Al is het wel rustgevend om wat meer zekerheid te hebben."