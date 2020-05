Coucke doet fameuze geste en verliest voorlopig tientallen miljoenen om Anderlecht gezond te maken

Marc Coucke blijft hoofdaandeelhouder van Anderlecht, maar dat gaat hem een fortuin kosten. Hij doet immers een enorme geste om de club financieel er bovenop te helpen.

Eén opvallende zin in het betoog van Vincent Kompany gisteren op de sociale media: "Veel mensen pompen er geld in om met een schone lei te herbeginnen." Maar om een schone lei te bekomen moet Anderlecht zo'n 97 miljoen aan schulden wegwerken. Daar wordt nu door Vandenhaute aan gewerkt, maar Marc Coucke deed al een enorme geste.

Coucke zou volgens De Tijd al zijn leningen omgezet hebben in kapitaal. Dat gaat over een bedrag tussen de 40 en 45 miljoen euro. Daarnaast zou extra kapitaal (10 tot 20 miljoen euro) in de club worden gepompt. De bedragen die Coucke in de club pompte ziet hij dus waarschijnlijk niet meer weer. Hij moet hopen dat zijn belang in Anderlecht meer waard wordt.

Wouter Vandenhaute zou nu nog meer kandidaten aan het verzamelen zijn om met hem in het kapitaal te stappen.