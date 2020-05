De Decker voelde weinig respect van Antwerp: "Ik werd zelfs uit de Whatsappgroep verwijderd, heel on-Antwerps"

Het vertrek van Wim De Decker bij Antwerp heeft toch zijn wonden geslagen bij de voormalige T2 van The Great Old. Vooral de manier waarop hij opzij geschoven werd. "Geen telefoontje gekregen..."

Na de aanstelling van Ivan Leko werd het al snel duidelijk dat hij niet binnen diens plannen paste. “Nee, ik heb hem niet gehoord. Zoals ik van niemand binnen het sportief ­management iets heb gehoord de afgelopen weken", zegt hij in GvA.

"Voor en na het ontslag van Bölöni, voor en na het nieuws over ­Leko… Ik heb geen enkel contact gehad met de club. Meer zelfs, de hele technische staf werd per e-mail uitgenodigd om kennis te maken met Leko. Behalve ik. Ik was ook uit de WhatsApp-groep verwijderd. Allemaal heel on-Antwerps, met weinig respect. Ik heb pas deze week, toen Leko al op de club stond, een eerste officieel telefoontje gekregen.”

Er was eerst sprake dat hij een nieuwe functie zou krijgen. “Dat weet ik niet. Maar ik voelde duidelijk aan dat ze misschien ­alleen nog iets zochten om de supporters te sussen. ­Gewoon ‘iets’ creëren als doekje voor het bloeden: dat zou een slechte beslissing zijn geweest voor mezelf, de club én de supporters. Zonder dat men het mij ­expliciet zei, waren de signalen die ik ontving duidelijk: de keuze was al ­gemaakt, zonder mij. Bovendien, in de huidige situatie had ik ook geen zin meer om te blijven. Dat strookt niet met mijn gevoel.”