"Coucke heeft onvoldoende de slechte staat van Anderlecht ingeschat bij overname"

Marc Coucke heeft met eigen kapitaal een deel van de schulden van Anderlecht weggewerkt. Hij geeft trouwens toe dat hij een aantal verkeerde beslissingen maakte, maar de put die er nog altijd is, is absoluut niet volledig zijn schuld.

"Op een deel van zijn overnameprijs en zijn kapitaalsverhoging zal hij nu toch een stuk verlies maken en afboekingen moeten doen. Maar de financiële malaise is zeker niet alleen de schuld van Coucke. Er valt heel wat te zeggen over de manier waarop de club werd geleid voor zijn komst", aldus Dries Bervoet, Tijd-journalist bij Sporza.

Het vorige bewind ging nogal rigoreus om met de financiën. "Er waren al heel wat putten gegraven, die Coucke niet had gezien. Bij de doorlichting van Anderlecht bij zijn overname heeft hij onvoldoende ingeschat dat de club in een veel slechtere staat was."