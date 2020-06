Blijft Derrick Luckassen volgend seizoen bij Anderlecht?

De Nederlander Derrick Luckassen was sinds het begin van het seizoen aan het werk bij Anderlecht. Hij werd uitgeleend door PSV. De verdediger deed het goed, maar Anderlecht heeft de aankoopoptie niet gelicht.

Anderlecht is tevreden over de prestaties van Derrick Luckassen dit seizoen, maar de club wilde geen vijf miljoen euro betalen om de aankooptoptie te lichten. Ze hadden volgens Het Nieuwsblad tot 31 mei om de optie te lichten, maar het is niet gebeurd, waardoor Luckassen dus terug zal keren naar Nederland.

Toch bestaat er nog een kans dat Luckassen volgend seizoen bij Anderlecht zal spelen. PSV wil hem namelijk laten vertrekken bij een 'fair bod en bij Anderlecht hopen ze dat ze Luckassen kunnen aantrekken aan een lagere prijs. U kan het HIER nog eens lezen.