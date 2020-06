Severeyns zou Mbokani contract voor twee jaar geven: "Maar Leko zal daar ook een rol in spelen, gaat hij hetzelfde als Bölöni toestaan?"

Dieumerci Mbokani wil een contract voor twee jaar, maar Antwerp twijfelt. Na het behalen van de Ebbenhouten Schoen zette hij The Great Old wel onder druk door te zeggen dat "Anderlecht, Club Brugge, Standard... mogen bellen". Voor onze analist Cisse Severeyns is de 34-jarige Dieu het risico waard.

Mbokani scoorde dit seizoen 18 doelpunten in 28 matchen voor Antwerp. Niet slecht voor een 34-jarige... Hijzelf liet al optekenen dat hij in de Jupiler Pro League tot zijn 40ste op dit niveau zou kunnen spelen. Misschien wat overdreven, maar twee jaar moet hij er wel nog kunnen uitpersen, meent Cisse Severeyns.

Mbokani is het risico waard

"Als je ziet wat hij dit seizoen nog deed, zou ik hem dat contract van twee jaar toch geven als ik van Antwerp was", vertelt hij ons. "Hij is op zijn 34ste nog één van de beste spelers van de competitie. Dan gaat hij volgend seizoen niet ineens alles verloren zijn. Binnen twee jaar is misschien een andere zaak, maar hij is het risico waard."

"Of misschien een prestatiegericht contract. Maar wat als hij dan in het tweede jaar meer op de bank zit? Ik denk niet dat Mbokani dan de makkelijkste van de hoop is. Maar op de manier waarop hij nu traint en speelt, kan hij wel nog even mee, vermoed ik."

Bölöni had andere regels voor Mbokani

Maar dat laatste is misschien wel het grootste struikelpunt. Ivan Leko heeft een andere manier van werken en spelen dan Laszlo Bölöni en er zijn al bedenkingen gemaakt of Mbokani in dat systeem kan renderen. "Bölöni liet zelfs stylisten als Refaelov en Rodrigues hard werken. De enige die daaraan ontsnapte was Mbokani. Hij had andere regels voor Mbokani. Er was maar één man die eigenlijk wat zijn eigen zin mocht doen. Gaat Leko dat toestaan?"

"Het ligt dus ook aan Leko of hij blijft of niet. Wil hij met een ander soort spits gaan spelen? Gaat hij toestaan dat hij in de week eens wat minder traint? Daar zal ook veel van afhangen... Uiteraard liggen er veel clubs op de loer, want hij is transfervrij en hij is nog steeds een garantie voor doelpunten."