Nieuwe D-day voor Anderlecht: Legt geprikkelde Raad van Bestuur Vandenhaute en Kompany iets in de weg?

Of Wouter Vandenhaute na de Raad van Bestuur van dinsdag voorzitter is van Anderlecht? Er staat nog niets vast. De aandeelhouders van Anderlecht zijn niet echt tevreden met de manier waarop het nieuws naar buiten kwam.. Er is dan ook nog eens een drievierdemeerderheid nodig op de stemming.

En die aandeelhouders zijn niet echt tevreden over de manier waarop de aankondiging van 'Het plan '20-'25' werd gedaan. Ze waren leiver zelf op de hoogte gebracht van de wissel van de macht in plaats van het te moeten vernemen via de pers en social media van de club. Een drievierdemeerderheid is tegelijkertijd relatief veel en relatief weinig als de aandelenstructuur van Anderlecht beken wordt.Marck Coucke en zakenparner Joris Ide hebben 74% van de aandelen in handen. De overige 26% zijn in handen van: Etienne Davignon, Besix, AB InBev, Michael Verschueren, Jo van Biesbroek en de dochters Vanden Stock. 'Vormen één front' Als de overige 26% een front vormen tegen Vandenhaute en Coucke, zit Anderlecht met een groot probleem. "De minderheidsaandeelhouders fungeren normaal als één stem waardoor ze nee kunnen zeggen tegen zware beslissingen", klinkt het bij Het Nieuwsblad.