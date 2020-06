Van Eetvelt wil meteen naar de top met Anderlecht: "Als we onze groep kunnen samenhouden en gericht versterken, dan spelen we top twee of top drie"

Volgens Karel Van Eetvelt staan de juiste mensen nu finaal op de juiste plaats in Anderlecht 3.0 en dus mag er weer gedroomd worden van succes. En de CEO van paars-wit wil klaarblijkelijk snel oogsten.

Vorig seizoen begon Anderlecht dramatisch aan het seizoen, maar net voor de coronabreak begon de paarswitte motor dan toch op toerental te draaien. Met de monsterzege tegen Zulte Waregem als apotheose.

Van Eetvelt hoopt die lijn komend seizoen door te trekken: "We willen elke match winnen", zegt de CEO aan Het Laatste Nieuws. "Ik kan geen voorspellingen of beloftes maken, maar als we onze groep kunnen samenhouden en gericht versterken, dan spelen we top twee of top drie."

Van Eetvelt gaf ook aan dat de fans mogen hopen op een vijftal gerichte versterkingen. Met doelman Timon Wellenreuther en belofte Illias Takadine werden al twee zomeraanwinsten aangetrokken.