OFFICIEEL: Jonge doelman verlaat STVV en trekt naar 1B

De jonge Tibo Herbots heeft een nieuwe ploeg gevonden. Het contract van de 19-jarige doelman liep af bij STVV en nu kan hij aan de slag bij Union. Hij heeft een contract voor drie seizoenen getekend met een optie op een extra seizoen.

Herbots speelde van kinds af aan al bij STVV, maar tussendoor speelde hij ook even bij OH Leuven en Standard. In 2017 keerde hij echter terug naar de Kanaries en daar zou hij ook zijn eerste kansen krijgen in het profvoetbal.

Een vaste waarde werd hij echter niet en de club besloot om de optie in zijn contract niet te lichten, waardoor Herbots transfervrij op zoek kon naar een andere club. Hij heeft voor 3 seizoenen bij Union getekend met een optie op een extra seizoen.