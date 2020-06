'Genkse winger wil bij Basel blijven en ook Franse topclubs tonen interesse'

Bijna anderhalf jaar geleden leende KRC Genk Edon Zhegrova uit aan FC Basel. Die huurtermijn zit er bijna op, maar de 21-jarige Kosovaar wil graag bij de Zwitserse club blijven.

Op 30 juni loopt verstrijkt de huurovereenkomst tussen KRC Genk en FC Basel over Edon Zhegrova. De 21-jarige Kosovaar had het echter naar zijn zin in Zwitserland en wil graag bij de club blijven. Dat meldt het Balkan-agentschap dtt.net.

Beide clubs zullen dus moeten onderhandelen over de toekomst van de linksvoetige flankspeler, in Zwitserland en Kosovo beter bekend als de 'Kosovaarse Messi'. Bij Basel kreeg hij naar de onderbreking van de competitie toe steeds meer speelgelegenheid. In 14 competitiematchen (waarvan 7 basisplaatsen) scoorde hij 2 keer en gaf hij 3 assists.

Wat de onderhandelingen mogelijk kunnen bemoeilijken is de interesse van enkele Franse clubs. Zo hebben Olympique Lyon, Olympique Marseille en FC Nantes volgens Franse media hun oog laten vallen op Zhegrova.