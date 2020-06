Anderlecht toont interesse in 18-jarige linksback van Lyon

Anderlecht heeft met Kemar Lawrence vorig seizoen al een echte linksback binnengehaald. Afgelopen seizoen was het op die positie dikwijls depanneren. Nu zou het ook nog een back up in het vizier hebben.

Volgens verschillende Franse media gaat het over Héritier Deyonge. Een 18-jarige linksback die de jeugdreeksen bij Westerlo doorliep en daarna naar PSV trok. Vorig seizoen tekende hij bij Lyon en daar werd hij al een tijdje bij de A-kern opgenomen. Anderlecht zou nu interesse hebben om hem te huren, schrijft Foot Mercato. Er zijn echter nog meer kapers op de kust, want ook twee Nederlandse clubs zouden belangstelling tonen.