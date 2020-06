Leko geeft zijn mening over sterkhouders Mbokani en Refaelov: "De vraag was niet of hij goed of slecht was"

Ivan Leko moet Antwerp attractief laten voetballen en als het even kan ook nog laten meedoen voor de titel. Maar wat met zijn vedetten? Dieumerci Mbokani heeft nog steeds geen nieuw contract en met Lior Refealov liep het verkeerd af in Brugge...

Ondanks dat wordt gezegd dat Mbokani niet zal passen in het pressingsysteem van Leko, wil de Kroaat hem wel houden. "Ik kijk naar het veld en dan zeg ik: Mbokani is top. Of iemand nu 34 is, of 37 of 18: wat maakt het uit? Er bestaat niet zoiets als jonge en oude voetballers. Er zijn alleen goede en slechte voetballers. Wat Mbokani het afgelopen seizoen toonde... Hij was wellicht de beste speler in de Belgische competitie. Vanaken en Vormer zijn ook top, maar Club had een betere ploeg, terwijl Antwerp vooral op Mbokani leunde. Goals, assist: hij is ongelooflijk", steekt hij de loftrompet af in HLN.

Bij Club Brugge zette Leko dan weer Refaelov naast de ploeg... "Toen ik bij Club kwam, speelde Rafa de eerste drie wedstrijden van het seizoen. We speelden Europees 3-3 tegen Basaksehir, we wonnen met 0-4 in Lokeren en met 3-1 tegen Eupen - Rafa was drie keer bij de uitblinkers. We maakten tien goals - fantastisch. Maar we kregen óók doelpunten tegen én er was geen balans in de ploeg. De vraag was niet of Refaelov goed of slecht was. Nakamba en Clasie, bijvoorbeeld, zijn betere voetballers dan Mats Rits. Maar om samen met Vanaken en Vormer te spelen, is Rits beter."