Opvallende 'transfer': voormalig lid expertenpanel Pro League start als spelersmakelaar

Het kan verkeren, vraag dat maar aan Michel Maus. Tot voor kort was hij nog aan de slag als expert voor de Pro League. Nu start hij samen met Karl Dhont Tribe Association, een makelaarsbureau, op.

Maus en Dhont, een voormalig matchfixingexpert van de UEFA, waren twee leden van het 'expertenpanel' dat Croonen in het leven riep om het voetbal door te lichten naar aanleiding van een mogelijke inperking van het fiscale gunstregime voor onze profclubs.

Naar eigen zeggen is Maus' grootste drijfveer "het veranderen van de makelaarswereld". "Karl doet het operationele, ik ben onbezoldigd bestuurder", legt Maus uit aan HLN. 'Ik ga me vooral richten op het uitschrijven van een gereglementeerd beroepsstatuut voor makelaars. Ik ga mijn expertise aanwenden om iets te veranderen."

"Er moet iets gedaan worden aan de extreme makelaarsvergoedingen. Juridisch is dat moeilijk in te perken, maar misschien kan de Pro League er heffingen op toepassen."

"We gaan tegen de stroom in", beseft Maus. "Wij gaan niet met open armen ontvangen worden. We hopen dat makelaars die het goed voorhebben aan onze kant zullen staan."