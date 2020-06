Zulte Waregem verandert geweer van schouder: "Er moeten zes jongeren in de A-kern zitten"

Zulte Waregem heeft het geweer ook van schouder veranderd. Nog voor de coronacrisis beseften de West-Vlamingen dat ze meer met hun jeugd moesten gaan doen. Dat gaat resulteren in een nieuwe samenstelling van de A-kern.

In vergelijking met vroeger ziet de Essevee Acedemie amper spelers vertrekken. "Dat danken we aan de factoren waarmee we overtuigend de nieuwe jeugdlicentie hebben binnengehaald: een kwalitatieve entourage, gediplomeerde coaches, een indrukwekkend oefencomplex én doorstroming naar de A-kern, met Ewoud Pletinckx als stichtend voorbeeld. Dankzij hem zien jongeren dat het ook voor eigen kweek mogelijk is om in het eerste elftal een vaste waarde te worden", zegt CEO Eddy Cordier in de Krant van West-Vlaanderen.

Dat moet ook te zien zijn in de A-kern. “We willen evolueren naar een A-kern van 24 spelers, met circa 15 titularissen, drie doelmannen en zes jongeren”, aldus Cordier. “Die jonge gasten zouden hoofdzakelijk uit de eigen rangen moeten komen, al merken we dat Ewouds voorbeeld ook talent uit andere teams doet nadenken.”