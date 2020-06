Mehdi Bayat is verdachtmakingen beu: "Als Mogi iets bij de club te zeggen had, zou onze licentie geweigerd zijn"

Mehdi Bayat krijgt tegenwoordig wel meer de wind van voor, vooral door Antwerp. Maar ook zijn er altijd speculaties rond zijn broer en hun onderlinge relatie. Zo wordt er zelfs gezegd dat Mogi heel wat in de pap te brokkelen heeft bij Charleroi.

Mehdi Bayat moet al lang opboksen tegen de reputatie van zijn achteraam. "Dat doet me lachen", wuift Bayat die verhalen weg bij Sporza. "Mogi is zogezegd sportief directeur bij Gent, Standard, Nantes, Watford en dus ook bij Charleroi. Je kunt je niet in 25 delen splitsen, hé."

"Mogi is een goeie makelaar. Punt. Hij werkt goed. Punt. Mag ik niet met hem werken omdat hij mijn broer is? Neen. Voilà. Als hij van waarde kan zijn voor mijn club, dan werk ik met hem zoals ik met andere makelaars doe. En ik werk met veel spelersagenten."

"Onze Licentiecommissie werkt zeer strikt. Charleroi is meermaals gecontroleerd. Als een makelaar een link zou hebben met onze club, dan zou de commissie onze licentie geweigerd hebben. Punt. Dat zijn de feiten. Dat is niet van horen zeggen, dat kun je verifiëren."