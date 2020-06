OFFICIEEL: KV Kortrijk leent speler uit aan Dinamo Minsk

Andriy Batsula (28) verlaat KV Kortrijk. De Oekraïense linksachter gaat bij Dinamo Minsk op zoek naar meer speelminuten.

Batsula wordt door de Kerels uitgeleend voor een seizoen aan de Wit-Russische club. De linksachter kwam afgelopen seizoen niet verder dan vier basisplaatsen en evenveel invalbeurten, en gaat bij Dinamo Minsk op zoek naar meer speelgelegenheid.

Batsula ligt nog tot de zomer van 2021 onder contract in Kortrijk, met een optie op twee bijkomende seizoenen. Hij kwam in 2018 voor €250 000 over van Oleksandriya.