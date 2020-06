Racing Genk in hoger beroep alsnog bestraft voor beruchte spreekkoren

Het was Leandro Trossard die tijdens de titelviering de beruchte spreekkoren 'alle boeren zijn homo' begon te zingen. Supporters namen dit over tijdens de wedstrijd tegen Standard en de club wordt daar nu ook voor bestraft.

Racing Genk leek er vanaf te komen zonder straf bij de Geschillencommissie Hoger Beroep, maar het bondsparket ging alsnog in beroep bij het BAS. Die gaven het bondsparket gelijk. “Het Arbitragecollege kan zich niet verenigen met de stelling van Genk en de Geschillencommissie, dat het gebruikte spreekkoor ‘alle boeren zijn homo’s’ niet als discriminerend of beledigend zouden kunnen worden beschouwd”.

In een statement laat het BAS weten Racing Genk te veroordelen voor de spreekkoren. “De stelling ‘alle boeren zijn homo’s’ is evident onjuist en heeft los van enige context geen enkele betekenis. Door dat spreekkoor in een bepaalde context te gebruiken, in casu die van een voetbalwedstrijd om de tegenstander of haar supporters te raken of te jennen, krijgt dat spreekkoor een negatieve lading."

"In de context van een sportieve rivaliteit is het de bedoeling om de supporters van een rivaliserende club op stang te jagen. De betrokken supporters gebruiken de aanduiding ‘homo’ dan ook bewust om de supporters van een rivaliserende club te kleineren, dan wel als minderwaardig af te schilderen. Het gebruik van het woord ‘homo’ in het spreekkoor ‘alle boeren zijn homo’ kan om die reden niet als neutraal beschouwd worden, maar als stigmatiserend voor de holebigemeenschap en wordt derhalve, in de huidige context bewust als scheldwoord gebruikt.”

Racing Genk krijgt, net zoals Anderlecht eerder, een voorwaardelijke boete van 1.000 euro. Het zal dus vooralsnog geen boete moeten betalen, aangezien het BAS oordeelde dat de club zich voldoende ingezet had om discriminatie net te vermijden tijdens hun wedstrijden.