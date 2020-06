Antwerp gelooft wel in jongeling uit Standard Academie en neemt hem direct mee op stage

Zaterdag vertrekt Antwerp op stage en ze gaan naast Birger Verstraete nog een versterking meenemen. De 18-jarige Dragan Lausberg kreeg een contract voor twee jaar met optie.

Lausberg speelde de voorbije seizoenen voor de jeugd van Standard, maar verlengde daar zijn contract niet. De verdediger was heel vorig seizoen onbeschikbaar door een zware knieblessure, maar op training bij de beloften van The Great Old bewees hij dat die helemaal verleden tijd is. Antwerp was danig onder de indruk en gaf de linkspoot prompt een contract voor twee seizoenen met optie op een derde.

Meer nog, ze nemen hem direct mee op stage naar Duitsland. Na het vertrek van Hoedt en straks waarschijnlijk ook Arslanagic heeft Ivan Leko wel nog wat verdedigers nodig. Daarbij kan Lausberg ook op de back uit de voeten. Hij was trouwens ook nog kapitein van de nationale jeugdploegen.